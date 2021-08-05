Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 181 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» ждет решения защитника «Фиорентины»

05 Августа 2021 • 23:39 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Лондонский «Вест Хэм» ожидает решения защитника итальянской «Фиорентины» Николы Миленковича, пишет Football Italia.

Англичане недавно увеличили свое предложение до 20 миллионов евро. «Фиалки» готовы принять данную сумму. Теперь все зависит от сербского футболиста, чей контракт с клубом из Флоренции истекает через год. Ранее имя Миленковича связывали с «Ювентусом» и «Севильей», но те не могут себе позволить заплатить столько же, сколько и «Вест Хэм».

Также известно, что «Фиорентина» уже практически нашла замену 23-летнему игроку в лице защитника немецкого «Шальке-04» Матии Настасича, который выступал на «Артемио Франки» в сезоне 2011/12

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Вест Хэм Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на форварда «Герты»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Ромеро прошёл медобследование для «Тоттенхэма»
05 Августа
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» ждет решения защитника «Фиорентины»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Грилиш стал самым дорогостоящим футболистом Премьер-лиги
23:24 · Англия. Премьер-лига
Балаге: «Сомневаюсь, что у «Манчестер Сити» есть средства на Месси»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Шакири может покинуть «Ливерпуль»
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» поблагодарила Грилиша за воспоминания 1
22:49 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Не мог отказаться от работы с Гвардиолой»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может купить голкипера «Барселоны»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Я сделал свой выбор»
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не будет бороться за Месси
21:26 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек пропустит начало сезона
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро улетел в Лондон
19:54 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч за Суперкубок Англии – 7 августа 2021
Все новости
Рекомендуем
 