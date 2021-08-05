«Вест Хэм» ждет решения защитника «Фиорентины»

Лондонский «Вест Хэм» ожидает решения защитника итальянской «Фиорентины» Николы Миленковича, пишет Football Italia.

Англичане недавно увеличили свое предложение до 20 миллионов евро. «Фиалки» готовы принять данную сумму. Теперь все зависит от сербского футболиста, чей контракт с клубом из Флоренции истекает через год. Ранее имя Миленковича связывали с «Ювентусом» и «Севильей», но те не могут себе позволить заплатить столько же, сколько и «Вест Хэм».

Также известно, что «Фиорентина» уже практически нашла замену 23-летнему игроку в лице защитника немецкого «Шальке-04» Матии Настасича, который выступал на «Артемио Франки» в сезоне 2011/12