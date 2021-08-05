Шакири может покинуть «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири может покинуть клуб в это трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Швейцарцем интересуются испанские «Севилья» и «Вильярреал», а также итальянский «Наполи». Контракт 29-летнего игрока с «красными» истекает через два года. «Ливерпуль» готов отпустить Шакири за 15 миллионов евро. Сам футболист в недавнем интервью клубным СМИ ничего не говорил о возможном уходе, а лишь рассказал, что готовится к новому сезону и собирается провести его на «Энфилде».

В минувшем сезоне за «Ливерпуль» Шакири отыграл во всех турнирах 22 матча, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.