«Астон Вилла» поблагодарила Грилиша за воспоминания

«Астон Вилла» опубликовала видео, вспомнив о самых ярких моментах карьеры Джека Грилиша в составе бирмингемского клуба.

Сегодня стало известно официально о трансфере английского 25-летнего полузащитника в состав «Манчестер Сити». Игрок заключил с новым работодателем договор сроком на шесть лет – до середины 2027 года.

«Вилланы» попрощались должным образом с хавбеком, выложив в свой профиль Twitter видеонарезку самых ярких моментов карьеры Грилиша в составе бирмингемцев.

Thanks for the memories, @JackGrealish. pic.twitter.com/yQ1RYPmiU3