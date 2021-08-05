«Астон Вилла» поблагодарила Грилиша за воспоминания

«Астон Вилла» опубликовала видео, вспомнив о самых ярких моментах карьеры Джека Грилиша в составе бирмингемского клуба.

Сегодня стало известно официально о трансфере английского 25-летнего полузащитника в состав «Манчестер Сити». Игрок заключил с новым работодателем договор сроком на шесть лет – до середины 2027 года.

«Вилланы» попрощались должным образом с хавбеком, выложив в свой профиль Twitter видеонарезку самых ярких моментов карьеры Грилиша в составе бирмингемцев.

К слову, Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». За все время выступлений в клубе полузащитник отличился 43 мячами и 59 голевыми передачами в 213 играх на взрослом уровне.