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Англия. Премьер-лига

«Астон Вилла» поблагодарила Грилиша за воспоминания

05 Августа 2021 • 22:57 Комментировать (1)
Уотфорд
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Астон Вилла
3.35 3.25 2.25
14.08 17:00
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«Астон Вилла» опубликовала видео, вспомнив о самых ярких моментах карьеры Джека Грилиша в составе бирмингемского клуба.

Сегодня стало известно официально о трансфере английского 25-летнего полузащитника в состав «Манчестер Сити». Игрок заключил с новым работодателем договор сроком на шесть лет – до середины 2027 года.

«Вилланы» попрощались должным образом с хавбеком, выложив в свой профиль Twitter видеонарезку самых ярких моментов карьеры Грилиша в составе бирмингемцев. 

 

 

К слову, Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». За все время выступлений в клубе полузащитник отличился 43 мячами и 59 голевыми передачами в 213 играх на взрослом уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Ibray
05 Августа 2021 в 23:08
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