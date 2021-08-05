«Эвертон» может купить голкипера «Барселоны»

По информации испанского издания Sport, английский «Эвертон» собирается подписать голкипера «Барселоны» Нето.

На данный момент основным вратарем клуба из Ливерпуля является Джордан Пикфорд. В качестве его сменщиков выступают Жуан Виржиния и Асмир Бегович. Покупка еще одного голкипера выглядит странно, только если главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес не собирается продать кого-то из запасных стражей ворот. Трансферная стоимость Нето оценивается примерно в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 31-летний бразилец был вторым вратарем «Барселоны». Он сыграл 12 матчей во всех турнирах.