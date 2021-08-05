Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 226 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Уэлбек пропустит начало сезона

05 Августа 2021 • 21:26 Комментировать
Бёрнли
...
Брайтон
3.30 3.00 2.40
14.08 17:00
1000 рублей бесплатная ставка

Форвард «Брайтона» Данни Уэлбек не сможет принять участия в первых трёх турах Премьер-лиги.

Английскому страйкеру «чаек» придётся пропустить минимум три стартовых поединка своей команды в АПЛ по причине травмы. Его возвращение на поле состоится не ранее сентябрьской международной паузы. У нападающего случился рецидив старой травмы - Данни Уэлбека уже не в первый раз побеспокоило подколенное сухожилие.

Отметим, что форвард «Брайтона» пропустил предсезонные сборы.

Уэлбек не сможет помочь партнёрам в поединке против «Бёрнли», а также в играх со своими экс-клубами – «Уотфордом» и «Эвертоном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Данни Уэлбек Брайтон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
22:49 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Не мог отказаться от работы с Гвардиолой»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может купить голкипера «Барселоны»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Я сделал свой выбор»
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не будет бороться за Месси
21:26 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек пропустит начало сезона
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро улетел в Лондон
19:54 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч за Суперкубок Англии – 7 августа 2021
18:52 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок ​«Челси» Дзола сомневается в трансфере Лукаку
18:35 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - Кейну: «Не стоит портить себе репутацию»
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Роджерсу задали вопрос о будущем Мэддисона
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Лукаку в «Челси» может сорваться слухи
17:30 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш уже подписал контракт с «Манчестер Сити»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может перейти в «Барселону» или «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем
 