Уэлбек пропустит начало сезона

Форвард «Брайтона» Данни Уэлбек не сможет принять участия в первых трёх турах Премьер-лиги.

Английскому страйкеру «чаек» придётся пропустить минимум три стартовых поединка своей команды в АПЛ по причине травмы. Его возвращение на поле состоится не ранее сентябрьской международной паузы. У нападающего случился рецидив старой травмы - Данни Уэлбека уже не в первый раз побеспокоило подколенное сухожилие.

Отметим, что форвард «Брайтона» пропустил предсезонные сборы.

Уэлбек не сможет помочь партнёрам в поединке против «Бёрнли», а также в играх со своими экс-клубами – «Уотфордом» и «Эвертоном».