«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»

«Ливерпуль» до конца трансферного окна может приобрести полузащитника «Реал Бетиса» Гидо Родригеса, сообщает Estadio Deportivo.

Издание пишет, что испанский клуб намерен выручить за футболиста порядка 10 миллионов евро. Мерсисайдцы сейчас нуждаются в укреплении средней линии после ухода Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ». 27-летний аргентинский опорник является одним из вариантов для «красных».

Родригес перешел в «Бетис» из мексиканской «Америки» в прошлом году. В минувшем сезоне он провел за «зелёно-белых» 35 матчей в Ла Лиге. Также этим летом полузащитник стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины.