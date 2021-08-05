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Англия. Премьер-лига

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»

05 Августа 2021 • 20:48 Комментировать
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«Ливерпуль» до конца трансферного окна может приобрести полузащитника «Реал Бетиса» Гидо Родригеса, сообщает Estadio Deportivo.

Издание пишет, что испанский клуб намерен выручить за футболиста порядка 10 миллионов евро. Мерсисайдцы сейчас нуждаются в укреплении средней линии после ухода Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ». 27-летний аргентинский опорник является одним из вариантов для «красных».

Родригес перешел в «Бетис» из мексиканской «Америки» в прошлом году. В минувшем сезоне он провел за «зелёно-белых» 35 матчей в Ла Лиге. Также этим летом полузащитник стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. 

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Ливерпуль Бетис Трансферы футбола - лето 2021 Гидо Родригес
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