Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 315 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Экс-игрок ​«Челси» Дзола сомневается в трансфере Лукаку

05 Августа 2021 • 18:52 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший игрок и тренер «Челси» Джанфранко Дзола сомневается в трансфере нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

«Будет интересно наблюдать за Лукаку, потому что «Челси» всегда создает много моментов, но есть проблемы с реализацией. Однако мне очень понравилась команда, которая выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Я согласен с тем, что Вернер упускал много моментов, однако он всегда был доступен для партнеров и создавал им много пространства», - цитирует итальянца Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Ромелу Лукаку за 130 миллионов евро, однако позже появилась информация, что трансфер может сорваться.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Джанфранко Дзола Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
18:52 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок ​«Челси» Дзола сомневается в трансфере Лукаку
18:35 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - Кейну: «Не стоит портить себе репутацию»
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Роджерсу задали вопрос о будущем Мэддисона
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Лукаку в «Челси» может сорваться слухи
17:30 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш уже подписал контракт с «Манчестер Сити»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может перейти в «Барселону» или «Атлетико»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Ауа хочет перейти в «Арсенал»
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил «Милану» Хамеса, но итальянцы предпочитают Зиеша
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» проявляет интерес к Абрахаму
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Кейну стоит ещё раз обдумать свой уход»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Варан готовится к вылету в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»
13:26 · Англия. Премьер-лига
Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси» 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на форварда ЦСКА
09:38 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о трансфере Лукаку в «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем
 