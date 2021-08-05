Экс-игрок ​«Челси» Дзола сомневается в трансфере Лукаку

Бывший игрок и тренер «Челси» Джанфранко Дзола сомневается в трансфере нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

«Будет интересно наблюдать за Лукаку, потому что «Челси» всегда создает много моментов, но есть проблемы с реализацией. Однако мне очень понравилась команда, которая выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Я согласен с тем, что Вернер упускал много моментов, однако он всегда был доступен для партнеров и создавал им много пространства», - цитирует итальянца Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Ромелу Лукаку за 130 миллионов евро, однако позже появилась информация, что трансфер может сорваться.