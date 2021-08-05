Каррагер - Кейну: «Не стоит портить себе репутацию»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Напомним, что англичанин хочет перейти в «Манчестер Сити» и не явился в расположение своего нынешнего клуба, хотя должен был сделать это ещё 2 августа.

«Меня беспокоит то, каким способом он хочет это сделать (Перейти в «Манчестер Сити» - Прим. ред.). Не стоит портить себе репутацию из-за таких вещей. Всегда нужно думать о своём имени. Репутация не менее важна, чем трофеи, которые так хочет выиграть Гарри», - цитирует Каррагера Express Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» намерено сохранить Кейна в команде, несмотря на его желание перейти в «Манчестер Сити». Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту заявил, что обсудит эту ситуацию с игроком лично.