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Англия. Премьер-лига

Каррагер - Кейну: «Не стоит портить себе репутацию»

05 Августа 2021 • 18:35 Комментировать
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Напомним, что англичанин хочет перейти в «Манчестер Сити» и не явился в расположение своего нынешнего клуба, хотя должен был сделать это ещё 2 августа.

«Меня беспокоит то, каким способом он хочет это сделать (Перейти в «Манчестер Сити» - Прим. ред.). Не стоит портить себе репутацию из-за таких вещей. Всегда нужно думать о своём имени. Репутация не менее важна, чем трофеи, которые так хочет выиграть Гарри», - цитирует Каррагера Express Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» намерено сохранить Кейна в команде, несмотря на его желание перейти в «Манчестер Сити». Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту заявил, что обсудит эту ситуацию с игроком лично.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джейми Каррагер Гарри Кейн
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