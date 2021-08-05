Трансфер форварда Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» может сорваться. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент миланского клуба Стивен Чжан готов пересмотреть свою позицию из-за давления, которое на него оказывают болельщики и руководители клуба. Так, например, главный тренер команды Симоне Индзаги, а также директора Джузеппе Маротта и Пьеро Аусилио буквально шокированы возможной продажей Лукаку.

Отмечается, что одной лишь продажей Лукаку сейчас «Интер» не залатает дыры в бюджете, если не попадёт в Лигу чемпионов по итогам наступающего сезона. В этом смысле миланскому клубу лучше сохранить Лукаку в своём составе.