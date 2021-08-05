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Англия. Премьер-лига

​Трансфер Лукаку в «Челси» может сорваться слухи

05 Августа 2021 • 17:37 Комментировать
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Трансфер форварда Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» может сорваться. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент миланского клуба Стивен Чжан готов пересмотреть свою позицию из-за давления, которое на него оказывают болельщики и руководители клуба. Так, например, главный тренер команды Симоне Индзаги, а также директора Джузеппе Маротта и Пьеро Аусилио буквально шокированы возможной продажей Лукаку.

Отмечается, что одной лишь продажей Лукаку сейчас «Интер» не залатает дыры в бюджете, если не попадёт в Лигу чемпионов по итогам наступающего сезона. В этом смысле миланскому клубу лучше сохранить Лукаку в своём составе.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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