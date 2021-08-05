Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в английскую Премьер-лигу, передаёт Sport.es. Сообщается, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к игроку.

«Шпоры» близки к тому, чтобы продать нападающего Гарри Кейна за 150 миллионов евро, и руководство клуба уже рассматривает разные варианты для усиления состава за эти деньги. Бразилец является одним из них. Отмечается, что агент полузащитника уже контактировал с руководством «Тоттенхэма».

Напомним, что Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2019 году за 135 миллионов евро. За это время он сыграл 90 матчей в составе каталонского клуба, в которых забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.