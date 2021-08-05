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Англия. Премьер-лига

​Грилиш уже подписал контракт с «Манчестер Сити»

05 Августа 2021 • 17:28 Комментировать
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В ближайшие часы «Манчестер Сити» должен объявить о переходе из «Астон Виллы» полузащитника Джека Грилиша. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний футболист уже подписал пятилетний контракт с «горожанами» и даже пообщался с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

За трансфер Джека Грилиша «Манчестер Сити» заплатит «Астон Вилле» около 117 миллионов евро.

Напомним, что Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». За основу бирмингемцев полузащитник провёл более двухсот матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2021
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