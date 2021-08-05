Ауа хочет перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт The Sun. Сообщается, что француз хочет перейти в «Арсенал».

Приоритетным вариантом для «канониров» является полузащитника «Лестера» Джеймс Мэддисон, однако переговоры по трансферу англичанина идут очень медленно. В связи с этим, лондонский клуб может переключить свое внимание на полузащитника «Лиона», который уже выразил готовность для переезда в Англию.

Напомним, что Ауа является воспитанником «Лиона». Его контракт с клубом действует до 2023 года. В прошлом сезон он сыграл 30 матчей в Лиге 1, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.