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Англия. Премьер-лига

«Саутгемптон» проявляет интерес к Абрахаму

05 Августа 2021 • 14:54 Комментировать
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«Саутгемптон» может подписать нападающего «Челси» Тэмми Абрахама, передаёт talkSport. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль, который видит в англичанине замену ушедшему Дэнни Ингсу.

«Саутгемптон» уже сделал запрос по аренде форварда, однако «Челси» заинтересован только в продаже. Лондонский клуб близок к подписанию нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, поэтому «синие» хотят заработать с деньги с трансферов своих игроков. Руководство клуба оценило англичанина в 45 миллионов евро.

Напомним, что Абрахам является воспитанником «Челси». В прошлом сезоне на его счету 22 матча в АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Ранее также стало известно, что нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс перешёл в «Астон Виллу» за 35 миллионов евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Дэнни Ингс Тэмми Абрахам Трансферы футбола - лето 2021
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