Бербатов: «Кейну стоит ещё раз обдумать свой уход»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «шпор» Гарри Кейна. Напомним, что англичанин хочет перейти в «Манчестер Сити», и из-за этого он до сих пор не вернулся в расположение своего клуба, хотя должен был сделать это ещё 2 августа.

«Кейн является особенным игроком для болельщиков «Тоттенхэма», поэтому ему стоит ещё раз подумать о своём уходе. Я понимаю, что он хочет сменить команду, но он выбрал не тот способ, чтобы добиться этого. Больше всего в этой ситуации пострадает сам Гарри, и будет обидно, если он начнёт войну против своего клуба, а это всё окажется зря», - цитирует Бербатова Daily Mail.

Напомним, что контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что нападающий намерен перейти в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» хочет сохранить его в клубе.