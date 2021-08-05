Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 316 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Бербатов: «Кейну стоит ещё раз обдумать свой уход»

05 Августа 2021 • 14:45 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «шпор» Гарри Кейна. Напомним, что англичанин хочет перейти в «Манчестер Сити», и из-за этого он до сих пор не вернулся в расположение своего клуба, хотя должен был сделать это ещё 2 августа.

«Кейн является особенным игроком для болельщиков «Тоттенхэма», поэтому ему стоит ещё раз подумать о своём уходе. Я понимаю, что он хочет сменить команду, но он выбрал не тот способ, чтобы добиться этого. Больше всего в этой ситуации пострадает сам Гарри, и будет обидно, если он начнёт войну против своего клуба, а это всё окажется зря», - цитирует Бербатова Daily Mail.

Напомним, что контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что нападающий намерен перейти в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» хочет сохранить его в клубе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Димитар Бербатов Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
16:10 · Англия. Премьер-лига
Ауа хочет перейти в «Арсенал»
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил «Милану» Хамеса, но итальянцы предпочитают Зиеша
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» проявляет интерес к Абрахаму
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Кейну стоит ещё раз обдумать свой уход»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Варан готовится к вылету в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»
13:26 · Англия. Премьер-лига
Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси» 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на форварда ЦСКА
09:38 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о трансфере Лукаку в «Челси» 1
08:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку согласовал 5-летний контракт с «Челси» 4
08:18 · Англия. Премьер-лига
Санту высказался о ситуации вокруг Кейна 3
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» арендует защитника «Манчестер Юнайтед» 1
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Лестер» претендуют на форварда «Лацио»
04 Августа
23:25 · Англия. Премьер-лига
Грилиш в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Манчестер Сити» слухи
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» собирается продать Бернарду, чтобы финансово осилить трансфер Кейна 2 слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на защитника сборной Хорватии слухи
Все новости
Рекомендуем
 