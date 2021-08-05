Варан готовится к вылету в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан готовится к вылету в Манчестер для подписания контракта с «красными дьяволами». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Француз подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт на четыре года. В соглашение будет включен пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон.

Трансфер защитника обойдется манкунианцам в 50 миллионов евро.

В составе «Реала» Рафаэль выступал с 2011 года. Вместе с «королевским» клубом Варан трижды становился чемпионом Испании и столько же раз выигрывал Лигу чемпионов.