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Англия. Премьер-лига

Варан готовится к вылету в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

05 Августа 2021 • 13:51 Комментировать
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Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан готовится к вылету в Манчестер для подписания контракта с «красными дьяволами». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Француз подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт на четыре года. В соглашение будет включен пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон.

Трансфер защитника обойдется манкунианцам в 50 миллионов евро.

В составе «Реала» Рафаэль выступал с 2011 года. Вместе с «королевским» клубом Варан трижды становился чемпионом Испании и столько же раз выигрывал Лигу чемпионов.

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Трансферы футбола - лето 2021
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