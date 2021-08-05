Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси»

Форвард Ромелу Лукаку намерен вернуться в лондонский «Челси». Как стало известно журналистам Sky Sports, 28-летний нападающий обратился к руководству миланского «Интера» с просьбой отпустить его в английский клуб.

Ромелу уже провел переговоры с «пенсионерами» и договорился о пятилетнем контракте. Лондонцам осталось согласовать сумму трансфера с «нерадзурри». Чемпион Серии А оценивает бельгийского бомбардира в 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ромелу был важным звеном «Интера». Нападающий отметился 24 голами и 11 результативными передачами в минувшем розыгрыше Серии А.