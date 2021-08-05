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Англия. Премьер-лига

Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси»

05 Августа 2021 • 13:26 Комментировать (1)
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Форвард Ромелу Лукаку намерен вернуться в лондонский «Челси». Как стало известно журналистам Sky Sports, 28-летний нападающий обратился к руководству миланского «Интера» с просьбой отпустить его в английский клуб.

Ромелу уже провел переговоры с «пенсионерами» и договорился о пятилетнем контракте. Лондонцам осталось согласовать сумму трансфера с «нерадзурри». Чемпион Серии А оценивает бельгийского бомбардира в 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ромелу был важным звеном «Интера». Нападающий отметился 24 голами и 11 результативными передачами в минувшем розыгрыше Серии А.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
05 Августа 2021 в 14:17
Забавно, что когда макаронники его покупали, они даже 90 миллионов платить не хотели, и требовали рассрочку. А теперь просят 130 миллионов за постаревшего на два года футболиста. Совсем пиццы там что ли объелись)))) Да и сам Лукаку как клоун. У тебя есть контракт, который ты подписал лично, вот и отрабатывай его до конца.
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