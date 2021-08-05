Тухель ответил на вопрос о трансфере Лукаку в «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном возвращении на «Стэмфорд Бридж» бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

«Не люблю обсуждать игроков из других команд. Ромелу - великолепный форвард, однако сейчас он принадлежит миланскому «Интеру». Поэтому не хочу обсуждать его. Скажу лишь то, что наш клуб хочет подписывать тех футболистов, которые могут нас реально усилить. Найти таких игроков довольно непросто», - передает слова немецкого тренера Football.London.

Ранее СМИ сообщили, что Лукаку согласовал с «пенсионерами» трудовое соглашение. Сумма потенциального трансфера оценивается в 130 миллионов евро.