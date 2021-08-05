Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 321 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Тухель ответил на вопрос о трансфере Лукаку в «Челси»

05 Августа 2021 • 09:38 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном возвращении на «Стэмфорд Бридж» бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

«Не люблю обсуждать игроков из других команд. Ромелу - великолепный форвард, однако сейчас он принадлежит миланскому «Интеру». Поэтому не хочу обсуждать его. Скажу лишь то, что наш клуб хочет подписывать тех футболистов, которые могут нас реально усилить. Найти таких игроков довольно непросто», - передает слова немецкого тренера Football.London.

Ранее СМИ сообщили, что Лукаку согласовал с «пенсионерами» трудовое соглашение. Сумма потенциального трансфера оценивается в 130 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ромелу Лукаку Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Манкунианец76
05 Августа 2021 в 11:37
в добрый путь,Ром)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
11:40 · Россия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на форварда ЦСКА
09:38 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о трансфере Лукаку в «Челси» 1
08:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку согласовал 5-летний контракт с «Челси» 4
08:18 · Англия. Премьер-лига
Санту высказался о ситуации вокруг Кейна 2
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» арендует защитника «Манчестер Юнайтед» 1
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Лестер» претендуют на форварда «Лацио»
04 Августа
23:25 · Англия. Премьер-лига
Грилиш в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Манчестер Сити» слухи
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» собирается продать Бернарду, чтобы финансово осилить трансфер Кейна 2 слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на защитника сборной Хорватии слухи
22:01 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» перешёл в «Астон Виллу» официально
21:48 · Англия. Премьер-лига
Ассоциация футбола Англии представила нового благотворительного партнера
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет выкупить контракт Абрахама слухи
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает за Мэддисона четырёх игроков
20:24 · Англия. Премьер-лига
Филлипс высказался в поддержку борьбы против расизма
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Алиссон продлил контракт с «Ливерпулем» официально
Все новости
Рекомендуем
 