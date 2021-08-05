Лукаку согласовал 5-летний контракт с «Челси»

Бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку близок к уходу из миланского «Интера». Форвард возвращается в лондонский «Челси», об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Источник утверждает, что стороны провели переговоры и договорились о подписании долгосрочного контракта, который будет рассчитан до середины 2026 года. На «Стэмфорд Бридж» Лукаку пообещали зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

Теперь «пенсионерам» нужно согласовать с «нерадзурри» сумма трансфера. Миланский клуб оценивает игрока в 130 миллионов евро.

Напомним, что Ромелу выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, однако тогда ничем примечательным не запомнился.