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Англия. Премьер-лига

Лукаку согласовал 5-летний контракт с «Челси»

05 Августа 2021 • 08:32 Комментировать (4)
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Бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку близок к уходу из миланского «Интера». Форвард возвращается в лондонский «Челси», об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Источник утверждает, что стороны провели переговоры и договорились о подписании долгосрочного контракта, который будет рассчитан до середины 2026 года. На «Стэмфорд Бридж» Лукаку пообещали зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

Теперь «пенсионерам» нужно согласовать с «нерадзурри» сумма трансфера. Миланский клуб оценивает игрока в 130 миллионов евро.

Напомним, что Ромелу выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, однако тогда ничем примечательным не запомнился.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Spirit
05 Августа 2021 в 11:59
Молодец, выторговал бабло и станет игроком ротации))) Большая ошибка со стороны Челси!
Манкунианец76
05 Августа 2021 в 11:36
искренне болею за трудягу Лукаку.Но,не дай бог ему повторить судьбу пижона Погба с МЮ....
Mansur005
05 Августа 2021 в 11:35
надеюсь, сделка состоится
Ale10JUFC
05 Августа 2021 в 11:22
Помоемому назревает еще одна авантюра с супер забивным форвардом в Челси, как бы не было повторения истории Торреса,. Лукаку подходит для Серии А, в АПЛ он какой то топорный смотрится.
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