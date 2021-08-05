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Англия. Премьер-лига

«Астон Вилла» арендует защитника «Манчестер Юнайтед»

05 Августа 2021 • 08:11 Комментировать (1)
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе продолжит карьеру в бирмингемской «Астон Вилле». Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

23-летний футболист перебирается в бирмингемский коллектив на правах арендного соглашения. Стоит отметить, что Аксель уже выступал за этот клуб в 2018-2019 годах.

В споре за Туанзебе «Астон Вилла» опередила «Ньюкасл».

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел девять поединков, в которых получил две желтые карточки. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Аксель Туанзебе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
05 Августа 2021 в 11:28
отличная новость!Пусть развиваются в игровой постоянной практике в рамках Премьер Лиги.Хуже,когда игроков отдают в команды Чемпионшипа или еще ниже уровня!!!Как правило,после этого игроки наверх уже не возвращаются...
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