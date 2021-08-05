«Астон Вилла» арендует защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе продолжит карьеру в бирмингемской «Астон Вилле». Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

23-летний футболист перебирается в бирмингемский коллектив на правах арендного соглашения. Стоит отметить, что Аксель уже выступал за этот клуб в 2018-2019 годах.

В споре за Туанзебе «Астон Вилла» опередила «Ньюкасл».

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел девять поединков, в которых получил две желтые карточки. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023 года.