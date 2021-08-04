29-летний нападающий Дэнни Ингс стал новым игроком «Астон Виллы». Соглашение c футболистом рассчитано до конца сезона 2024 года, об этом сообщает нам официальный сайт английской команды. Однако, суму трансфера стороны не разглашают.

Последнем клубом Дэнни был «Саутгемптон», где игрок за два сезона провёл 100 матчей во всех соревнованиях, в которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 10 результативных передач.

Ранее Ингс защищал цвета «Борнмута», «Бёрнли» и «Ливерпуля».

В 2015 году форвард дебютировал за сборную Англии, отыграв за всю свою карьеру в «трёх львах» всего лишь три матча, забив один гол.