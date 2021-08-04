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Англия. Премьер-лига

Ассоциация футбола Англии представила нового благотворительного партнера

04 Августа 2021 • 21:48 Комментировать
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Сегодня Ассоциация футбола Англии официально объявила, что подписала соглашение с Обществом Альцгеймера. Организация по уходу и исследованию людей с деменцией и их опекунов станет благотворительном партнером на два следующих сезона.

Данное соглашение нацелено на популяризацию проблемы с целью сбора средств в помощь больным. В своем заявлении ассоциация также отметила, что согласно результатов научных анализов Университета Глазго, профессиональные футболисты находятся в повышенном риске развития деменции, это зависит от длительности карьеры и позиции игрока.

Общество Альцгеймера уже на протяжении долгих лет проводит свою деятельность в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

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Апл Ассоциация Футбола Англии
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