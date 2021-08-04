«Ливерпуль» через свой официальный сайт сообщил о продлении контакта с Алиссоном. По обыкновению клуб не стал раскрывать даже срок нового трудового соглашения. Если верить авторитетному порталу transfermarkt, договор 28-летнего футболиста рассчитан сразу на шесть ближайших сезонов – до конца июня 2027 года.

Алиссон играет за «Ливерпуль» с лета 2018 года после трансфера из «Ромы». За это время бразилец провёл за мерсисайдцев 130 матчей и даже смог забить один гол.

Ранее «Ливерпуль» объявлял о подписании долгосрочных контрактов с Трентом Александер-Арнольдом и Фабиньо.