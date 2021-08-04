​Вернер дал понять, что на него плохо влияли СМИ

Первый сезон Тимо Вернера в «Челси» получился тяжёлым. Форвард не показывал той игры и той результативности, которая была у него во времена выступлений за «РБ Лейпциг». В связи с этим игрока нередко критиковали в СМИ. Вернер дал понять, что у него были проблемы из-за этой критики.

«Думаю, самое важное в футболе – поддерживать свой менталитет, держать голову свободной от внешнего влияния. СМИ в наши дни становятся всё более влиятельными. Тогда ты играешь хорошо – ты герой, а когда плохо – это уже другая история. Нужно отходить от этого и концентрироваться на своём футболе. Это не всегда легко, потому что СМИ всегда вокруг вас, будь то даже мобильный телефон. Нужно оставаться в своём пузыре и думать только о футболе», - сказал Вернер пресс-службе «Челси».