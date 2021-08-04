В последние дни слухи активно связывают форварда Ромелу Лукаку с возможным возвращением в «Челси». При ведении переговоров с лондонским клубом «Интер» учитывает и тот факт, что клуб до сих пор не рассчитался с «Манчестер Юнайтед» за переход бельгийца летом 2019 года. По данным Daily Express, «нерадзурри» должны 55 миллионов евро. При продаже Лукаку «Челси» «Интеру» придётся выплатить «красным дьяволам» ещё и 5% от суммы трансфера. Такой пункт прописан в договоре, сообщает источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ромелу Лукаку уже провёл разговор с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.