​Переговоры «Челси» по Кунде замедлились из-за позиции Зума

«Челси» продолжает вести переговоры по возможному трансферу из «Севильи» 22-летнего центрального защитника Жюля Кунде. Впрочем, в процессе переговоров возникла заминка, поскольку Курт Зума отказался переходить из «Челси» в «Вест Хэм». Об этом на своих страницах сообщает The Guardian.

Чтобы продолжить предметные дискуссии с «Севильей», «Челси» важно высвободить место для нового защитника за счёт продажи Зума. Ранее лондонцы хотели включить его в сделку по Кунде, но договориться не удалось, поскольку формула «35 миллионов евро + Зума» не устроила испанский клуб.