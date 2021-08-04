Миккель Дамсгор может покинуть «Сампдорию» и перекочевать в Премьер-лигу Англии. Как сообщает Evening Standard, новоиспечённый спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, ранее трудившийся в «Ювентусе», продолжает искать усиление в итальянском чемпионате. Лондонцы близки к оформлению трансфера защитника Кристиана Ромеро из «Аталанты», но укреплением обороны «шпоры» не ограничиваются. Клуб рассчитывает усилить группу атаки и может подписать Миккеля Дамсгора из «Сампдории». Фанаты хорошо знают этого игрока по качественным выступлениям за сборную Дании на Евро-2020.

Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего Миккеля Дамсгора в 20 миллионов евро. В реальности же трансфер этого игрока может стоить около 50 миллионов, утверждает источник.