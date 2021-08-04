Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 118 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

​«Тоттенхэм» может подписать блеснувшего на Евро Дамсгора слухи

04 Августа 2021 • 14:49 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Миккель Дамсгор может покинуть «Сампдорию» и перекочевать в Премьер-лигу Англии. Как сообщает Evening Standard, новоиспечённый спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, ранее трудившийся в «Ювентусе», продолжает искать усиление в итальянском чемпионате. Лондонцы близки к оформлению трансфера защитника Кристиана Ромеро из «Аталанты», но укреплением обороны «шпоры» не ограничиваются. Клуб рассчитывает усилить группу атаки и может подписать Миккеля Дамсгора из «Сампдории». Фанаты хорошо знают этого игрока по качественным выступлениям за сборную Дании на Евро-2020.

Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего Миккеля Дамсгора в 20 миллионов евро. В реальности же трансфер этого игрока может стоить около 50 миллионов, утверждает источник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сампдория Трансферы футбола - лето 2021 Миккель Дамсгор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
15:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер надеется, что смены в составе «Ливерпуля» позволят молодым игрокам играть чаще
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может подписать блеснувшего на Евро Дамсгора слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку уже пообщался с Тухелем слухи
14:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» завершает трансфер Грилиша слухи
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал «МЮ» стоимость Триппьера
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Чалханоглу в «Реале»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» хочет арендовать форварда «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о трансфере Бейли официально
10:19 · Англия. Премьер-лига
Невилл - о Кейне: «Не знаю, как оправдать футболиста, самовольно пропускающего тренировки»
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» покупает вингера «Байера» за 35 млн евро
08:31 · Англия. Премьер-лига
Зиеш решил покинуть «Челси»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов вернуться в «Челси» 2
03 Августа
23:16 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо продлил соглашение с «Ливерпулем»
23:13 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может подписать вингера «Реала»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» анонсировал новый документальный сериал под названием «Вместе»
Все новости
Рекомендуем
 