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Англия. Премьер-лига

​Лукаку уже пообщался с Тухелем слухи

04 Августа 2021 • 14:23 Комментировать
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Возвращение Ромелу Лукаку в «Челси» становится всё более и более вероятным. Известный итальянский журналист Альфредо Педулла через свою страничку в «Твиттере» сообщает о том, что Лукаку уже пообщался с главным тренером лондонской команды Томасом Тухелем.

Ранее появлялась информация о том, что Лукаку готов снова примерить на себе футболку «Челси», будучи уверенным, что на этот раз он сможет стать важным винтиком в механизме «пенсионеров».

28-летний Ромелу Лукаку оценивается экспертами портала transfermarkt в 100 миллионов евро. Последние два сезона бельгиец провёл в «Интере».

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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