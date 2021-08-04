Возвращение Ромелу Лукаку в «Челси» становится всё более и более вероятным. Известный итальянский журналист Альфредо Педулла через свою страничку в «Твиттере» сообщает о том, что Лукаку уже пообщался с главным тренером лондонской команды Томасом Тухелем.

Ранее появлялась информация о том, что Лукаку готов снова примерить на себе футболку «Челси», будучи уверенным, что на этот раз он сможет стать важным винтиком в механизме «пенсионеров».

28-летний Ромелу Лукаку оценивается экспертами портала transfermarkt в 100 миллионов евро. Последние два сезона бельгиец провёл в «Интере».