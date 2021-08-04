Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 126 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

​«Манчестер Сити» завершает трансфер Грилиша слухи

04 Августа 2021 • 14:09 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Джек Грилиш может сменить «Астон Виллу» на «Манчестер Сити» ещё до матча «горожан» за Суперкубок Англии, запланированного на 7 августа. Как сообщает портал Goal.com, манкунианцы уже завершают трансфер 25-летнего полузащитника.

За подписание Грилиша «Манчестер Сити» заплатит 100 миллионов фунтов (около 117,5 миллиона евро).

Джек Грилиш является воспитанником и капитаном «Астон Виллы». Хавбек также провёл 12 матчей за национальную сборную Англии.

Добавим, что в игре за Суперкубок Англии в субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Лестера», завоевавшего в прошлом сезоне национальный кубок.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
14:23 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку уже пообщался с Тухелем слухи
14:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» завершает трансфер Грилиша слухи
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал «МЮ» стоимость Триппьера
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Чалханоглу в «Реале»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» хочет арендовать форварда «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о трансфере Бейли официально
10:19 · Англия. Премьер-лига
Невилл - о Кейне: «Не знаю, как оправдать футболиста, самовольно пропускающего тренировки»
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» покупает вингера «Байера» за 35 млн евро
08:31 · Англия. Премьер-лига
Зиеш решил покинуть «Челси»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов вернуться в «Челси» 2
03 Августа
23:16 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо продлил соглашение с «Ливерпулем»
23:13 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может подписать вингера «Реала»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» анонсировал новый документальный сериал под названием «Вместе»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Игроки АПЛ продолжат вставать на колено перед матчами 8
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» разгромил «Блэкпул» в товарищеском матче
Все новости
Рекомендуем
 