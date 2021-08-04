Джек Грилиш может сменить «Астон Виллу» на «Манчестер Сити» ещё до матча «горожан» за Суперкубок Англии, запланированного на 7 августа. Как сообщает портал Goal.com, манкунианцы уже завершают трансфер 25-летнего полузащитника.

За подписание Грилиша «Манчестер Сити» заплатит 100 миллионов фунтов (около 117,5 миллиона евро).

Джек Грилиш является воспитанником и капитаном «Астон Виллы». Хавбек также провёл 12 матчей за национальную сборную Англии.

Добавим, что в игре за Суперкубок Англии в субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Лестера», завоевавшего в прошлом сезоне национальный кубок.