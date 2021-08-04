«Атлетико» назвал «МЮ» стоимость Триппьера

Мадридский «Атлетико» отреагировал на желание «Манчестер Юнайтед» подписать защитника Кирана Триппьера. Как сообщает газета Marca, чемпион Испании готов расстаться с 30-летним англичанином, если за него предложат не менее 40 миллионов евро.

Триппьер перешел в стан «матрасников» из лондонского «Тоттенхэма» летом 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Стоит отметить, что Киран является воспитанником академии «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне испанского чемпионата игрок провел 28 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.