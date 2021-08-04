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Англия. Премьер-лига

«Атлетико» назвал «МЮ» стоимость Триппьера

04 Августа 2021 • 11:58 Комментировать
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Мадридский «Атлетико» отреагировал на желание «Манчестер Юнайтед» подписать защитника Кирана Триппьера. Как сообщает газета Marca, чемпион Испании готов расстаться с 30-летним англичанином, если за него предложат не менее 40 миллионов евро.

Триппьер перешел в стан «матрасников» из лондонского «Тоттенхэма» летом 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Стоит отметить, что Киран является воспитанником академии «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне испанского чемпионата игрок провел 28 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Киран Триппьер Трансферы футбола - лето 2021
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