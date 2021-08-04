«Милан» нашёл замену Чалханоглу в «Реале»

Испанский полузащитник Дани Себальос, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

Согласно сведениям Calciomercato, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Милан». «Россонери» рассматривают кандидатуру Себальоса в качестве альтернативы Хакану Чалханоглу, перешедшему в «Интер».

Боссы «королевского» клуба готовы расстаться с игроком, если за него заплатят 40 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что в минувшем сезоне испанец выступал на правах аренды за лондонский «Арсенал».