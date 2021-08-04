«Лацио» хочет арендовать форварда «Челси»

Форвард Каллум Хадсон-Одои, выступающий в английской Премьер-лиге за лондонский «Челси», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Об этом информирует LaLazioSiamoNoi.

По данным источника, заинтересованность в услугах 20-летнего английского футболиста проявляет римский «Лацио». Инициатором приглашения Хадсона-Одои выступает наставник «орлов» Маурицио Сарри, который хорошо знаком с возможностями игрока по совместной работе в стане «пенсионеров». Римский клуб рассчитывает арендовать Каллума на один сезон.

Нападающий забил два гола и сделал три результативные передачи в 23 поединках прошлого сезона чемпионата Англии.