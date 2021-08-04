Ямайский вингер Леон Бейли перешел из леверкузенского «Байера» в бирмингемскую «Астон Виллу». Об этом рапортует пресс-служба английского клуба. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется руководству бирмингемского клуба в 35 миллионов евро.

Бейли защищал цвета «фармацевтов» с 2017 года. В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги футболист сыграл 30 поединков, отметившись девятью голами и восемью результативными передачами.