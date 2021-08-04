Невилл - о Кейне: «Не знаю, как оправдать футболиста, самовольно пропускающего тренировки»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о ситуации нападающего Гарри Кейна. Форвард не хочет тренироваться с «Тоттенхэмом» из-за желания перебраться в «Манчестер Сити».

«Кейн должен посещать тренировки «Тоттенхэма». Я не знаю, как можно оправдать футболиста, самовольно пропускающего занятия команды», - приводит слова Невилла Sky Sports.

Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба накажет футболиста денежным штрафом. При этом в стане «шпор» заявили о готовности продать Кейна за 175 миллионов евро.

Контракт голеадора с клубом рассчитан до лета 2024 года.