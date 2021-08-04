«Астон Вилла» покупает вингера «Байера» за 35 млн евро

Бирмингемская «Астон Вилла» нацелена на подписание ямайского вингера Леона Бейли, правами на которого владеет леверкузенский «Байер». Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта.

Английский клуб провел с атакующим полузащитником переговоры и договорился с ним о подписании трудового соглашения. За трансфер Бейли «Астон Вилла» заплатит порядка 35 миллионов евро.

Леон выступает за немецкий коллектив с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии вингер провел 30 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.