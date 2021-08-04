Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Лукаку готов вернуться в «Челси»

04 Августа 2021 • 08:10 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в лондонский «Челси» может состояться этим летом, об этом рапортует таблоид The Sun.

Британские журналисты сообщают, что бомбардир хотел бы вернуться на «Стэмфорд Бридж», хотя ранее была информация об обратном. Ромелу якобы считает, что сможет стать основным игроком «пенсионеров». При этом он не собирается давить на «Интер» в плане своей продажи.

Ранее появились данные, что миланский гранд готов расстаться с нападающим за 120 миллионов евро.

Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, однако тогда не смог пробиться в состав команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Чалханоглу в «Реале»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» хочет арендовать форварда «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о трансфере Бейли официально
10:19 · Англия. Премьер-лига
Невилл - о Кейне: «Не знаю, как оправдать футболиста, самовольно пропускающего тренировки»
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» покупает вингера «Байера» за 35 млн евро
08:31 · Англия. Премьер-лига
Зиеш решил покинуть «Челси»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов вернуться в «Челси»
03 Августа
23:16 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо продлил соглашение с «Ливерпулем»
23:13 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может подписать вингера «Реала»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» анонсировал новый документальный сериал под названием «Вместе»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Игроки АПЛ продолжат вставать на колено перед матчами 5
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» разгромил «Блэкпул» в товарищеском матче
22:03 · Англия. Премьер-лига
Тухель признал необходимость подписания «Челси» ещё одного полузащитника
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может включить Кенеди в сделку по Кунде
21:42 · Англия. Премьер-лига
Лингард хочет остаться в «МЮ» слухи
Все новости
Рекомендуем
 