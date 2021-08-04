Лукаку готов вернуться в «Челси»

Трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в лондонский «Челси» может состояться этим летом, об этом рапортует таблоид The Sun.

Британские журналисты сообщают, что бомбардир хотел бы вернуться на «Стэмфорд Бридж», хотя ранее была информация об обратном. Ромелу якобы считает, что сможет стать основным игроком «пенсионеров». При этом он не собирается давить на «Интер» в плане своей продажи.

Ранее появились данные, что миланский гранд готов расстаться с нападающим за 120 миллионов евро.

Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, однако тогда не смог пробиться в состав команды.