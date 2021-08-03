«Лидс» может подписать вингера «Реала»

Английский «Лидс Юнайтед» может приобрести вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио, пишет издание Fichajes.

Испанец был ключевым игроком команды, когда ее возглавлял Зинедин Зидан. Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти не видит Асенсио в составе и позволит ему уйти. Вместе с «Лидсом» интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Эвертон» и «Лестер Сити». Сообщается, что «павлины» переключились на испанца после того, как не сумели подписать Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Контракт Асенсио с «Реалом» заканчивается через два года.

Ситуация, очевидно, разрешится вскоре после его возвращения с Олимпийских игр в Токио.