Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

«Лидс» может подписать вингера «Реала»

03 Августа 2021 • 23:13 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Английский «Лидс Юнайтед» может приобрести вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио, пишет издание Fichajes.

Испанец был ключевым игроком команды, когда ее возглавлял Зинедин Зидан. Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти не видит Асенсио в составе и позволит ему уйти. Вместе с «Лидсом» интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Эвертон» и «Лестер Сити». Сообщается, что «павлины» переключились на испанца после того, как не сумели подписать Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Контракт Асенсио с «Реалом» заканчивается через два года.

Ситуация, очевидно, разрешится вскоре после его возвращения с Олимпийских игр в Токио.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лидс Марко Асенсио Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
03 Августа
23:16 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо продлил соглашение с «Ливерпулем»
23:13 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может подписать вингера «Реала»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» анонсировал новый документальный сериал под названием «Вместе»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Игроки АПЛ продолжат вставать на колено перед матчами 1
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» разгромил «Блэкпул» в товарищеском матче
22:03 · Англия. Премьер-лига
Тухель признал необходимость подписания «Челси» ещё одного полузащитника
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может включить Кенеди в сделку по Кунде
21:42 · Англия. Премьер-лига
Лингард хочет остаться в «МЮ» слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
Кейн больше не намерен тренироваться с «Тоттенхэмом»
21:16 · Англия. Премьер-лига
Лапорт хочет уйти из «Манчестер Сити»
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет подписать игроков «Челси» и «МЮ» слухи
20:57 · Англия. Премьер-лига
Джака продлит контракт с «Арсеналом»
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» возобновил переговоры с «Челси» по трансферу Эмерсона
19:20 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» продлил контракт с Фабиньо официально
19:12 · Англия. Премьер-лига
​В пользу атаки: В АПЛ внесли поправки в работу ВАР 1
Все новости
Рекомендуем
 