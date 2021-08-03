Игроки АПЛ продолжат вставать на колено перед матчами

Игроки команд английской Премьер-лиги в новом сезоне чемпионата продолжат вставать колено перед матчами. Таким образом футболисты покажут общую солидарность в том, что они против любых проявлений расизма.

Жест стали практиковать с прошлого сезона в поддержку всемирно известному движению Black Lives Matter (BLM), начавшегося после убийства чернокожего жителя США сотрудником полиции.

Также этот жест недавно утвердили как часть кампании английской Премьер-лиги под названием «Нет места расизму».

Новый сезон английского чемпионата стартует 13 августа матчем «Брентфорда» и «Арсенала».