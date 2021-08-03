Кейн больше не намерен тренироваться с «Тоттенхэмом»

Английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн больше не намерен тренироваться с командой. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист дал клубу знать о своих намерениях. Таким образом, Кейн попытается ускорить свой уход.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн достиг «джентльменского соглашения» с владельцем клуба Даниэлем Леви, однако это оказалось лишь слухами. На самом деле, Леви против ухода англичанина в другую команду. Претендентом номер один на игрока является чемпион Англии – «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Гарри Кейн отыграл за «шпор» 35 матчей в рамках национального первенства, забив 23 мяча и отдав 14 голевых передач.