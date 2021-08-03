«Астон Вилла» этим летом намерена подписать Тэмми Абрахама из «Челси» и Акселя Туанзебе из «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает Sky Sports News.

Абрахам при Томасе Тухеле был исключен из состава лондонского клуба в конце прошлого сезона, с тех пор он был тесно связан с переходом в «Арсенал» или «Вест Хэм Юнайтед». Возможности Туанзебе в «Манчестер Юнайтед» ещё больше ограничит скорое прибытие Рафаэля Варана в «МЮ».

Текущий контракт 23-летнего защитника на «Олд Траффорд» истекает в 2022 году, в то время как Тэмми, который забил победный гол за «синих» в предсезонном товарищеском матче с «канонирами», должен стать свободным агентом в 2023 году.