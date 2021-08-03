Джака продлит контракт с «Арсеналом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Football.London.

Этим летом швейцарец мог перейти в «Рому», однако римляне не стали увеличивать свое предложение и отказались от попыток приобрести Джаку. Новое соглашение с «пушкарями» футболист должен подписать в ближайшие дни.

Джака пришел в «Арсенал» из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году и с тех пор являлся игроком старта. В январе 2020-го он едва не ушел в берлинскую «Герту». Изменить решение его заставил Микель Артета, тогда только возглавивший лондонский клуб.