«Наполи» возобновил переговоры с «Челси» по трансферу Эмерсона

Защитник «Челси» Эмерсон может вернуться в чемпионат Италии, передаёт Football Italia. Сообщается, что «Наполи», который ранее интересовался игроком, возобновил переговоры с лондонским клубом.

В трансфере итальянца заинтересован лично главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, который сделал защитника приоритетной целью на это трансферное окно. В прошлом клубы уже вели переговоры по трансферу, однако тогда неаполитанский клуб не смог удовлетворить финансовые запросы лондонцев. В качестве альтернативы итальянцы рассматривают защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса.

Напомним, что Эмерсон перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2018 году за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.