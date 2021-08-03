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Англия. Премьер-лига

​В пользу атаки: В АПЛ внесли поправки в работу ВАР

03 Августа 2021 • 19:12 Комментировать (1)
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На официальном сайте Премьер-лиги Англии была размещена информация о поправках в работу системы ВАР перед сезоном 2020/2021. Среди прочего, речь идёт об изменении процедуры просмотра эпизода на предмет положения «вне игры».  

По словам главы судейского комитета Майка Райли, линии ВАР станут более толстыми. При пересечении линии последнего защитника и линии ближайшего к воротам игрока атаки ситуация будет трактоваться в пользу атаки, то есть офсайд фиксироваться не будет.

«Таким образом мы вернём 20 отменённых голов прошлого сезона из-за микроскопического офсайда», - высказался Райли.

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Евро-Футбол.Ру,
Майк Райли вар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Deathzetk
03 Августа 2021 в 20:25
Ну если ещё и офсайды поотменять, то мю вообще можно сразу чемпионство отдавать
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