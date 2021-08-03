​В пользу атаки: В АПЛ внесли поправки в работу ВАР

На официальном сайте Премьер-лиги Англии была размещена информация о поправках в работу системы ВАР перед сезоном 2020/2021. Среди прочего, речь идёт об изменении процедуры просмотра эпизода на предмет положения «вне игры».

По словам главы судейского комитета Майка Райли, линии ВАР станут более толстыми. При пересечении линии последнего защитника и линии ближайшего к воротам игрока атаки ситуация будет трактоваться в пользу атаки, то есть офсайд фиксироваться не будет.

«Таким образом мы вернём 20 отменённых голов прошлого сезона из-за микроскопического офсайда», - высказался Райли.