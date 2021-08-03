«Тоттенхэм» договорился с «Аталантой» о трансфере Ромеро

Кристиан Ромеро в ближайшее время переберётся в английскую Премьер-лигу. Как сообщает Sky Sport Italia, «Тоттенхэм» уже договорился с «Аталантой» о трансфере 23-летнего защитника. По данным источника, сумма сделки составит 55 миллионов евро, включая бонусные выплаты.

Ранее Ромеро согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом». Ожидается, что трудовое соглашение будет рассчитано на пять ближайших сезонов.

Добавим, что по итогам сезона 2020/2021 Кристиан Ромеро был признан лучшим защитником чемпионата Италии.