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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» договорился с «Аталантой» о трансфере Ромеро

03 Августа 2021 • 18:41 Комментировать
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Кристиан Ромеро в ближайшее время переберётся в английскую Премьер-лигу. Как сообщает Sky Sport Italia, «Тоттенхэм» уже договорился с «Аталантой» о трансфере 23-летнего защитника. По данным источника, сумма сделки составит 55 миллионов евро, включая бонусные выплаты.

Ранее Ромеро согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом». Ожидается, что трудовое соглашение будет рассчитано на пять ближайших сезонов.

Добавим, что по итогам сезона 2020/2021 Кристиан Ромеро был признан лучшим защитником чемпионата Италии.

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Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро Трансферы футбола - лето 2021
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