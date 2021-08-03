Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

«Интер» может продать Лукаку за 120 миллионов евро

03 Августа 2021 • 17:52 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может сменить клуб в это трансферное окно, передаёт Sky Sports. Сообщается, что миланский клуб может продать бельгийца в другой клуб за 120 миллионов евро.

Главным претендентом на игрока является «Челси», но пока неизвестно, согласятся ли «синие» заплатить такую сумму. Сам футболист готов рассмотреть предложения других клубов, но он хочет перейти в клуб, который будет бороться за трофеи. Ранее бельгиец также говорил, что хочет остаться в Милане.

Напомним, что Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 74 миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей в Серии А, в которых забил 24 гола и отдал десять результативных передач.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
18:41 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» договорился с «Аталантой» о трансфере Ромеро
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от подписания Орье
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может продать Лукаку за 120 миллионов евро
17:15 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» надеются, что Уан-Биссака сможет сыграть в первом туре АПЛ
17:02 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не может продать Джонса 1
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжает переговоры с «Лестером» по трансферу Мэддисона
15:58 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Я хочу продолжать играть и развиваться»
15:54 · Англия. Премьер-лига
​Кейн находится в изоляции, он начнёт тренировки с «Тоттенхэмом» на выходных
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сделала второе предложение по Уорд-Праусу
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» будет вынужден начать сезон без Парти
14:59 · Англия. Премьер-лига
Сразу три английских клуба поборются за Асенсио
14:08 · Англия. Премьер-лига
​Кейн снова пропустил тренировку «Тоттенхэма»
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать Кейна и назвал стоимость трансфера
13:01 · Англия. Премьер-лига
Ремзи может вернуться в АПЛ
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Примере
Все новости
Рекомендуем
 