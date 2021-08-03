«Интер» может продать Лукаку за 120 миллионов евро

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может сменить клуб в это трансферное окно, передаёт Sky Sports. Сообщается, что миланский клуб может продать бельгийца в другой клуб за 120 миллионов евро.

Главным претендентом на игрока является «Челси», но пока неизвестно, согласятся ли «синие» заплатить такую сумму. Сам футболист готов рассмотреть предложения других клубов, но он хочет перейти в клуб, который будет бороться за трофеи. Ранее бельгиец также говорил, что хочет остаться в Милане.

Напомним, что Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 74 миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей в Серии А, в которых забил 24 гола и отдал десять результативных передач.