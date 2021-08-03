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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» продолжает переговоры с «Лестером» по трансферу Мэддисона

03 Августа 2021 • 16:32 Комментировать
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«Арсенал» продолжает попытки подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, передаёт Football London. Сообщается, что «канониры» готовы предложить англичанина деньги и одного из своих игроков.

Сам полузащитник хочет перейти в «Арсенал», однако переговоры между клубами идут медленно. 

Напомним, что Мэддисон перешёл в «Лестер» из «Норвича» в 2018 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в АПЛ, в которых он забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» вынужден начать новый сезон без полузащитника Томаса Парти, у которого обнаружили травму голеностопа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Джеймс Мэддисон Трансферы футбола - лето 2021
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