Далот: «Я хочу продолжать играть и развиваться»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диого Далот поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о времени в «Милане», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

«Я хочу продолжать развиваться. В прошлом сезоне я сыграл много матчей и мне бы не хотелось на этом останавливаться. Я хочу продолжать играть и отдавать всё, что у меня есть на поле. Прошлый сезон был фантастическим, но это не предел. Серии А многому научила меня и я считаю, что это был бесценный опыт», - цитирует защитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в прошлом сезоне Далот провёл 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Сообщается, что «Милан» хочет выкупить контракт защитника, но не может договориться с «Манчестер Юнайтед» об условиях перехода.