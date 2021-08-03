​Кейн находится в изоляции, он начнёт тренировки с «Тоттенхэмом» на выходных

Гарри Кейн пропустил вот уже второй день тренировок с «Тоттенхэмом». Как удалось выяснить Daily Mail, форвард поздно вернулся из отпуска на Багамах и, поскольку острова входят в британский янтарный коронавирусный список, должен пройти 10-дневный карантин. Впрочем, Кейн пройдёт процедуру «тестирования пятого дня». При отрицательном результате теста на COVID-19 в пятый день изоляции карантин может быть прекращён. Это означает, что Гарри может начать тренировки на выходных.

Отмечается, что потенциальное скорое возвращение к тренировкам не отменяет того факта, что Гарри Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма».