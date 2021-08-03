«Астон Вилла» сделала второе предложение по Уорду-Праусу

«Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауса, передаёт Daily Mail. Сообщается, что бирмингемский клуб сделал уже второе предложение по поводу трансфера игрока.

Первое предложение в размере 30 миллионов евро было отклонено руководством «Саутгемптона», в связи с чем «Астон Вилле» пришлось увеличить сумму. «Святые» хотят сохранить игрока, который является капитаном команды. Контракт англичанина действует с клубом действует до 2025 года.

Напомним, что Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона». В прошлом сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал семь результативных передач.