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Англия. Премьер-лига

«Астон Вилла» сделала второе предложение по Уорд-Праусу

03 Августа 2021 • 15:47 Комментировать
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«Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса, передаёт Daily Mail. Сообщается, что бирмингемский клуб сделал уже второе предложение по поводу трансфера игрока.

Первое предложение в размере 30 миллионов евро было отклонено руководством «Саутгемптона», в связи с чем «Астон Вилле» пришлось увеличить сумму. «Святые» хотят сохранить игрока, который является капитаном команды. Контракт англичанина действует с клубом действует до 2025 года.

Напомним, что Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона». В прошлом сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2021
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