«Арсенал» будет вынужден начать сезон без Парти

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти пропустит начало нового сезона из-за травмы, передаёт Sport Express. Сообщается, что у игрока зафиксировали повреждение голеностопа.

Пока неизвестно, когда полузащитник вернется к тренировкам, но уже можно сказать, что на восстановление ему понадобится пару недель и он точно пропустит начало нового сезона Премьер-лиги.

Напомним, что Парти перешёл в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году за 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в АПЛ, в которых он отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что полузащитник Гранит Джака остаётся в лондонском клубе.