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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» будет вынужден начать сезон без Парти

03 Августа 2021 • 15:32 Комментировать
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Полузащитник «Арсенала» Томас Парти пропустит начало нового сезона из-за травмы, передаёт Sport Express. Сообщается, что у игрока зафиксировали повреждение голеностопа.

Пока неизвестно, когда полузащитник вернется к тренировкам, но уже можно сказать, что на восстановление ему понадобится пару недель и он точно пропустит начало нового сезона Премьер-лиги.

Напомним, что Парти перешёл в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году за 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в АПЛ, в которых он отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что полузащитник Гранит Джака остаётся в лондонском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
03 Августа 2021 в 15:51
Ну ёксель моксель
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